В Турции за сутки зафиксировали семь землетрясений 19 июня, 07:32 Последствия одного из землетрясений (Фото:Angelo_Giordano/pixabay.com)

В Турции за сутки было зафиксировано семь землетрясений.

Об этом сообщил Директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции в Twitter.

С воскресенья, 18 июня по понедельник, 19 июня три землетрясения были зафиксированы в провинции Малатья. Самая большая магнитуда была 4,6 балла.

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Также три землетрясения зафиксировали в районе Кахраманмараш, самая большая магнитуда — 4,1.

Кроме того, одно землетрясение магнитудой 4 балла зафиксировали в городе Адана.

В субботу, 17 июня, в регионе Приморская Шаранта во Франции произошло землетрясение магнитудой от 5,2 до 5,8 по шкале Рихтера. В результате стихии сотни зданий признали непригодными для проживания.

В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. После этого последовало несколько мощных афтершоков. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь предложили десятки стран.

От землетрясений в Турции и Сирии пострадали почти 26 млн человек. В связи с этим агентство здравоохранения ООН обратилось в ВОЗ с экстренным призывом выделить 42,8 млн. долларов на покрытие неотложных потребностей в области здравоохранения.

В Турции арестовали 247 человек, причастных к строительству домов обрушившихся в результате землетрясения.

14 февраля в городе Антакья на юге Турции под завалами разрушенного дома нашли тела украинки и двух ее сыновей, не выходивших на связь с 6 февраля.