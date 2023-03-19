В Тульской области РФ упал беспилотник 19 марта, 15:42 В России говорят о падении беспилотника в Тульской области (Фото:Тульские новости)

В России заявляют, что в Тульской области между населенными пунктами Петровское и Маловель в воскресенье, 19 марта, упал беспилотник без опознавательных знаков.

О падении беспилотника сообщили в комитете по региональной безопасности Тульской области.

Как заявляют власти области, БПЛА без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности якобы нашли в поле, вдали от жилых домов.

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В комитете утверждают, что на месте работают оперативные службы, угроз безопасности населения и инфраструктуры нет.

Расстояние между указанными населенными пунктами и Москвой составляет около 250 км.

Это уже не первый случай обнаружения беспилотников неизвестной принадлежности недалеко от Москвы и Петербурга.

Так, 2 марта в Кириевском районе Тульской области произошел взрыв. Как одна из версий происшествия рассматривалось падение беспилотника. При этом официально эту версию до сих пор не подтвердили.

28 февраля сразу несколько беспилотников атаковали Россию. Один дрон упал в Подмосковье в районе газокомпрессорной станции Газпрома, находящейся на расстоянии около 100 км от Москвы.

В тот же день над Петербургом и областью на несколько часов закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства из-за «неизвестного объекта».