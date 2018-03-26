В ТЦ в Кемерово существует угроза обрушения потолка - МЧС РФ

Пожар в здании до сих пор тушат

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что в здании ТЦ Зимняя вишня в Кемерово существует угроза обрушения крыши здания.

Об этом передает РИА Новости.

"В настоящее время обстановка на объекте проведения спасательных работы осложнилась. Мы осуществляем проливку, но зафиксировали неустойчивость вертикальных несущих конструкций, и, к сожалению, есть подвижки потолков… нулевая видимость, высокое задымление… постоянные риски обрушения", - заявил Пучков.

Ранее сообщалось, что после пожара в ТЦ города Кемерово пропал без вести 41 ребенок.

Также источник в оперативном штабе ЧС возле ТРЦ в Кемерово сообщил, что у 30 людей, которые пропали без вести, практически нет шансов выжить внутри здания, где вспыхнул пожар.

Пожар в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово вспыхнул вечером 25 марта. В ночь на 26 марта МЧС опубликовало официальные данные о пожаре в Кемерово: 37 погибших, 84 раненных, 64 пропавших.