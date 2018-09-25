В ЦРУ намерены нарастить сбор разведданных из "сложных стран"

Директор ЦРУ Джина Хаспел заявила, что американская разведка намерена "более серьезно" подойти к работе по сбору информации о "сложных странах", среди которых Россия, КНДР, Иран и Китай.
По словам Хаспел, в последние годы ЦРУ в большей степени концентрировалось на противодействии терроризму, чем на работе на проблемных направлениях за рубежом, сообщает NBC News.
"Наши усилия, нацеленные на заполнение пробелов в разведывательной информации относительно этих сложных стран, оказались на протяжении последних лет отодвинутыми на второй план в результате усилий по борьбе с терроризмом", - отметила она.
ЦРУ планирует нарастить количество агентов ведомства за границей и усилить их лингвистическую подготовку.
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