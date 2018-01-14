В ЦИК РФ сообщили, что кандидатами в президенты хотели стать 70 человек

Президентские выборы в Росии должны пройти 18 марта 2018 года

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России сообщает, что за время подачи документов об участии в выборах президента РФ 2018 года, было получено 70 заявок.

24 заявки подали политические партии, а 46 граждан хотели учавствовать как самовыдвиженцы.

На сегодняшний день было зарегистрировано два кандидата: Владимир Жириновский от Либерально-демократическая партия России и Павел Грудинин от КПРФ.

Остальным кандидатам еще необходимо собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку.

Напомним, что с наступлением субботы, 13 января, Центральная избирательная комиссия завершила прием документов от кандидатов, которые будут принимать участие в президентских выборах 2018 года.