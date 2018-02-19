В центре Вашингтона почтили память Героев Небесной Сотни

В центре Вашингтона украинская диаспора почтила память Героев Небесной Сотни.
Как сообщили в пресс-службе посольства Украины в США, мероприятие прошло возле Мемориала Линкольна. Священники отслужили панихиду по погибшим.
Присутствующие возложили цветы и зажгли поминальные свечи.
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Ранее сообщалось, что ко Дню героев Небесной сотни в 22 городах Украины прошли памятные мероприятия.
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