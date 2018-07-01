В центре Торонто произошла стрельба, есть погибший и пострадавшие

В центре развлекательного квартала Торонто произошла стрельба: погиб один человек, еще двое попали в больницу.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на полицию Торонто.
Обстоятельства инцидента пока не известны.
Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Несколько кварталов вокруг места, где прозвучали выстрелы, перекрыты для движения. По словам правоохранителей, они разыскивают двух подозреваемых, которые скрылись с места происшествия на авто.
Район Торонто, в котором произошла стрельба, известный большим количеством баров и других развлекательных заведений.
Ранее в редакции американского издания Capital Gazette произошла стрельба, 5 человек погибли.
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