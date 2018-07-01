В центре Торонто произошла стрельба, есть погибший и пострадавшие

По словам правоохранителей, они разыскивают двух подозреваемых, которые скрылись с места происшествия

В центре развлекательного квартала Торонто произошла стрельба: погиб один человек, еще двое попали в больницу.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на полицию Торонто.

Обстоятельства инцидента пока не известны.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Несколько кварталов вокруг места, где прозвучали выстрелы, перекрыты для движения. По словам правоохранителей, они разыскивают двух подозреваемых, которые скрылись с места происшествия на авто.

Район Торонто, в котором произошла стрельба, известный большим количеством баров и других развлекательных заведений.

Ранее в редакции американского издания Capital Gazette произошла стрельба, 5 человек погибли.