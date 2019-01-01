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В центре Токио автомобиль въехал в толпу пешеходов, есть раненые

Сегодня, 03:36
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После задержания мужчина признался, что "совершил теракт"

Фото: www3.nhk.or.jp

В центре Токио автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего ранения получили по меньшей мере восемь человек, сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел на улице Такэсита в первые минуты после наступления Нового года.

По предварительным данным, пострадали восемь человек, среди которых есть подросток, находящийся без сознания. Шесть из пострадавших получили серьезные травмы.

Правоохранители подозревают, что водитель автомобиля мог действовать преднамеренно. Он пытался скрыться с места происшествия. Впоследствии его задержали. Как отмечается, после задержания мужчина признался, что "совершил теракт".

Автомобиль, на котором передвигался злоумышленник, был взят напрокат.

Улица Такэсита считается пешеходной, а проезд по ней разрешен только небольшим транспортным фургонам, занимающимся доставкой товаров.

Теги:   Теракт Наезд Токио Япония

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