В центре Токио автомобиль въехал в толпу пешеходов, есть раненые
В центре Токио автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего ранения получили по меньшей мере восемь человек, сообщает телеканал NHK.
Инцидент произошел на улице Такэсита в первые минуты после наступления Нового года.
По предварительным данным, пострадали восемь человек, среди которых есть подросток, находящийся без сознания. Шесть из пострадавших получили серьезные травмы.
Правоохранители подозревают, что водитель автомобиля мог действовать преднамеренно. Он пытался скрыться с места происшествия. Впоследствии его задержали. Как отмечается, после задержания мужчина признался, что "совершил теракт".
Автомобиль, на котором передвигался злоумышленник, был взят напрокат.
竹下通りで車暴走、8人負傷=21歳男を逮捕、1人意識不明―「テロを起こした」｜時事通信 https://t.co/ubPc6NjEil 1日午前0時10分ごろ、東京都渋谷区神宮前の竹下通りで「車が人をひいた」と119番があった。 警視庁原宿署によると、軽自動車が歩行者を次々にはね、10～50代の男性8人がけがをした。うち… pic.twitter.com/Ig5mVxNyYk— ホットニュース (@_RankingNews) 1 января 2019 г.
Улица Такэсита считается пешеходной, а проезд по ней разрешен только небольшим транспортным фургонам, занимающимся доставкой товаров.