В центре Сиднея зажгли свечу памяти в честь 85-летия Голодомора

В Австралии украинцы присоединились к акции зажигания свечи памяти в честь 85-летия Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
Об этом сообщает Вільна думка.
Украинцы собрались в центральной части Сиднея на Мартин Плейс возле главной елки, зажгли свечи и выполнили Вечная память в память о жертвах Голодомора.
По информации Укринформ, зажгли символическую свечу также в Виктории, Южной Австралии и на Тасмании.
На завтра запланированы поминальные богослужения во всех украинских храмах Австралии, а также презентация книги Леси Мельничук Голодомор. Молчаливые голоса голодающих детей в штате Западная Австралия.
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