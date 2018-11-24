24 ноября 2018, суббота

В центре Сиднея зажгли свечу памяти в честь 85-летия Голодомора

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Украинцы собрались в центре Сиднея, чтобы вспомнить умерших во время Голодомора
Фото: Вільна думка

Украинцы собрались в центре Сиднея, чтобы вспомнить умерших во время Голодомора

В Австралии украинцы присоединились к акции зажигания свечи памяти в честь 85-летия Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Об этом сообщает Вільна думка.

Украинцы собрались в центральной части Сиднея на Мартин Плейс возле главной елки, зажгли свечи и выполнили Вечная память в память о жертвах Голодомора.

По информации Укринформ, зажгли символическую свечу также в Виктории, Южной Австралии и на Тасмании.

На завтра запланированы поминальные богослужения во всех украинских храмах Австралии, а также презентация книги Леси Мельничук Голодомор. Молчаливые голоса голодающих детей в штате Западная Австралия.

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