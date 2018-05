В центре Оксфорда произошла перестрелка с участием полиции, есть пострадавший

В центре британского Оксфорда неизвестный открыл стрельбу из здания на Paradise Square, в результате чего полиция открыла ответный огонь.

Как сообщает ВВС, после стрельбы правоохранители начали переговоры со злоумышленником.

В результате стрельбы пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает.

Район Paradise Square і Norfolk Street окружен полицией.

К месту перестрелки стянулись десять полицейских машин, в воздухе находится вертолет правоохранительных органов.

Один из очевидцев инцидента рассказал, что слышал около 20 выстрелов. По его словам, мужчина стрелял с балкона, после чего спрыгнул в сад, где его пыталась задержать полиция.

This is the (rather bright) scene in #Oxford where police are negotiating with a man in an “ongoing incident” in Paradise Street. Still a big police presence around the cordoned off area. pic.twitter.com/8Zfh2Ht58z