В центре Оксфорда произошла перестрелка с участием полиции, есть пострадавший

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Полиция ведет переговоры со стрелком
Фото: Oxford Mail

Полиция ведет переговоры со стрелком

В центре британского Оксфорда неизвестный открыл стрельбу из здания на Paradise Square, в результате чего полиция открыла ответный огонь.

Как сообщает ВВС, после стрельбы правоохранители начали переговоры со злоумышленником.

В результате стрельбы пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает.

Район Paradise Square і Norfolk Street окружен полицией.

К месту перестрелки стянулись десять полицейских машин, в воздухе находится вертолет правоохранительных органов.

Один из очевидцев инцидента рассказал, что слышал около 20 выстрелов. По его словам, мужчина стрелял с балкона, после чего спрыгнул в сад, где его пыталась задержать полиция.

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