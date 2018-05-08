В центре Оксфорда произошла перестрелка с участием полиции, есть пострадавший

В центре британского Оксфорда неизвестный открыл стрельбу из здания на Paradise Square, в результате чего полиция открыла ответный огонь.
Как сообщает ВВС, после стрельбы правоохранители начали переговоры со злоумышленником.
В результате стрельбы пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает.
Ambulance crew bringing through a stretcher now at Oxford shooting scene pic.twitter.com/uGKpME3NLW— Fred Dimbleby (@freddimbleby) 7 мая 2018 г.
Район Paradise Square і Norfolk Street окружен полицией.
К месту перестрелки стянулись десять полицейских машин, в воздухе находится вертолет правоохранительных органов.
Один из очевидцев инцидента рассказал, что слышал около 20 выстрелов. По его словам, мужчина стрелял с балкона, после чего спрыгнул в сад, где его пыталась задержать полиция.
This is the (rather bright) scene in #Oxford where police are negotiating with a man in an “ongoing incident” in Paradise Street. Still a big police presence around the cordoned off area. pic.twitter.com/8Zfh2Ht58z— Harrison Jones (@OxMailHarrisonJ) 7 мая 2018 г.
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