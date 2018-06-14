В центре Москвы за антипутинский пикет задержали британского правозащитника - видео

В четверг, 14 июня, на Манежной площади в Москве российские силовики задержали британского правозащитника и ЛГБТ-активиста Питера Тэтчелла, который проводил одиночный пикет с антипутинским плакатом.
Об этом у себя в Twitter сообщил журналист The Guardian Шон Уолкер, опубликовав соответствующее фото.
По его словам, Тэтчелла посадили в полицейский автомобиль и увезли в участок.
Police trying to move on gay rights campaigner Peter Tatchell who is holding a one-man protest outside Red Square now pic.twitter.com/ZRDQ3ntTpC— Shaun Walker (@shaunwalker7) 14 июня 2018 г.
При этом стоит отметить, что в 2007 году он подвергся в РФ нападению российских радикалов, и также был задержан силовиками.
Ранее сообщалось, что первая гей-пара, зарегистрировавшая брак в России, покинула страну из-за опасений за свою безопасность.
Комментарии
Правила комментирования