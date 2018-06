В центре Москвы за антипутинский пикет задержали британского правозащитника - видео

В четверг, 14 июня, на Манежной площади в Москве российские силовики задержали британского правозащитника и ЛГБТ-активиста Питера Тэтчелла, который проводил одиночный пикет с антипутинским плакатом.

Об этом у себя в Twitter сообщил журналист The Guardian Шон Уолкер, опубликовав соответствующее фото.

По его словам, Тэтчелла посадили в полицейский автомобиль и увезли в участок.

Police trying to move on gay rights campaigner Peter Tatchell who is holding a one-man protest outside Red Square now pic.twitter.com/ZRDQ3ntTpC