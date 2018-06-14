14 июня 2018, четверг

В центре Москвы за антипутинский пикет задержали британского правозащитника - видео

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Тэтчелла увезли в полицейский участок
Фото: Шон Уолкер/Twitter

Тэтчелла увезли в полицейский участок

В четверг, 14 июня, на Манежной площади в Москве российские силовики задержали британского правозащитника и ЛГБТ-активиста Питера Тэтчелла, который проводил одиночный пикет с антипутинским плакатом.

Об этом у себя в Twitter сообщил журналист The Guardian Шон Уолкер, опубликовав соответствующее фото.

По его словам, Тэтчелла посадили в полицейский автомобиль и увезли в участок.

При этом стоит отметить, что в 2007 году он подвергся в РФ нападению российских радикалов, и также был задержан силовиками.

Ранее сообщалось, что первая гей-пара, зарегистрировавшая брак в России, покинула страну из-за опасений за свою безопасность.

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