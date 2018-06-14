В центре Москвы за антипутинский пикет задержали британского правозащитника - видео

В четверг, 14 июня, на Манежной площади в Москве российские силовики задержали британского правозащитника и ЛГБТ-активиста Питера Тэтчелла, который проводил одиночный пикет с антипутинским плакатом.

Об этом у себя в Twitter сообщил журналист The Guardian Шон Уолкер, опубликовав соответствующее фото.

По его словам, Тэтчелла посадили в полицейский автомобиль и увезли в участок.

Police trying to move on gay rights campaigner Peter Tatchell who is holding a one-man protest outside Red Square now pic.twitter.com/ZRDQ3ntTpC — Shaun Walker (@shaunwalker7) 14 июня 2018 г.

При этом стоит отметить, что в 2007 году он подвергся в РФ нападению российских радикалов, и также был задержан силовиками.

Ранее сообщалось, что первая гей-пара, зарегистрировавшая брак в России, покинула страну из-за опасений за свою безопасность.