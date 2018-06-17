17 июня 2018, воскресенье

В центре Москвы такси въехало в толпу пешеходов: 8 пострадавших, среди которых - украинец

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Все пострадавшие госпитализированы
Фото: ЦОДД / Тwitter

Все пострадавшие госпитализированы

В Москве водитель такси не справился с управлением и въехал в толпу пешеходов, среди восьми пострадавших есть украинец.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственные органы РФ.

"Предварительная причина ДТП - не справился с управлением. Водитель задержан, доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка", - сказано в сообщении.

Обстоятельства и причины аварии, а также состояние пострадавших устанавливаются. Все они госпитализированы в местные больницы.

Сообщается, что среди пострадавших - два гражданина Мексики и один украинец.

Ранее в Киеве в результате смертельного ДТП погиб пассажир такси.

 

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