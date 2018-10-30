В центре Москвы радикалы разгромили мемориал Немцову и порвали венок, который возложил Болтон

В Москве активисты прокремлевской радикальной группы SERB разгромили народный мемориал на месте, где был убит российский оппозиционер Борис Немцов, сообщил дежуривший на мемориале активист Григорий Саксонов.

Об этом пишет МБХ медиа.

По его словам, среди нападавших были Игорь Бекетов и Гоша Тарасевич. Они раскидали венки, порвали портрет Немцова и венок, который возложил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Радикалы угрожали и самому Саксонову.

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"Я начал звать на помощь, обратился к полицейскому, а он ответил, что сейчас меня в дурдом отправит", – рассказал Саксонов.