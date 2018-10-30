30 октября 2018, вторник

В центре Москвы радикалы разгромили мемориал Немцову и порвали венок, который возложил Болтон

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Место убийства Бориса Немцова

Место убийства Бориса Немцова

В Москве активисты прокремлевской радикальной группы SERB разгромили народный мемориал на месте, где был убит российский оппозиционер Борис Немцов, сообщил дежуривший на мемориале активист Григорий Саксонов.

Об этом пишет МБХ медиа.

По его словам, среди нападавших были Игорь Бекетов и Гоша Тарасевич. Они раскидали венки, порвали портрет Немцова и венок, который возложил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Радикалы угрожали и самому Саксонову.

Смотрите также

"Я начал звать на помощь, обратился к полицейскому, а он ответил, что сейчас меня в дурдом отправит", – рассказал Саксонов.

Новое Время приглашает

1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове