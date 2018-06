В центре Лондона эвакуировали вокзал из-за сообщений о мужчине с бомбой

Утром в пятницу, 22 июня, в Лондоне (Великобритания) эвакуировали железнодорожный вокзал Чаринг Кросс, расположенный в центральной части города, из-за сообщений очевидцев о мужчине с бомбой.

Как сообщает The Telegraph, инцидент произошел в утренний час пик.

Очевидцы сообщили, что мужчина находился на путях. Полицейским удалось его задержать, однако пока не говорится о том, действительно ли у него была взрывчатка.

На территорию вокзала оперативно прибыли правоохранительные органы, пожарные службы и кинологи с собаками.

Работа вокзала была восстановлена, фиксировали частичные случаи задержек поездов.

В результате инцидента никто не пострадал.

Charing Cross underground station closed. Dozens of armed counter terrorism officers going down into the station, police dogs, fire engines all pulled up outside, cordon going up. @BBCBreaking @bbclondon pic.twitter.com/lYMVw08an5