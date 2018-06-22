В центре Лондона эвакуировали вокзал из-за сообщений о мужчине с бомбой

Утром в пятницу, 22 июня, в Лондоне (Великобритания) эвакуировали железнодорожный вокзал Чаринг Кросс, расположенный в центральной части города, из-за сообщений очевидцев о мужчине с бомбой.

Как сообщает The Telegraph, инцидент произошел в утренний час пик.

Очевидцы сообщили, что мужчина находился на путях. Полицейским удалось его задержать, однако пока не говорится о том, действительно ли у него была взрывчатка.

На территорию вокзала оперативно прибыли правоохранительные органы, пожарные службы и кинологи с собаками.

Работа вокзала была восстановлена, фиксировали частичные случаи задержек поездов.

В результате инцидента никто не пострадал.