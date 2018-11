В центре Кабула прогремел взрыв: 40 погибших, десятки раненых

Во вторник, 20 ноября, в центре Кабула (Афганистан) прогремел взрыв.

Как сообщает ВВС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Афганистана, взрыв произошел в зале для торжеств.

Погибли по меньшей мере 40 человек, еще около 60 получили ранения. Их госпитализируют.

Вероятнее всего, взрыв совершил террорист-смертник.

Инцидент произошел в момент празднования дня рождения пророка Мухаммеда.

#KabulExplosion – Dozens of ambulances rushed to the scene of tonight’s deadly bombing at a major wedding hall in the city center. Health officials said early indications are that over 40 people have been killed and dozens more wounded #Afghanistan pic.twitter.com/YrTagLtPo6