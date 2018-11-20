20 ноября 2018, вторник

В центре Кабула прогремел взрыв: 40 погибших, десятки раненых

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Сообщается минимум о 60 пострадавших
Фото: ToloNews

Сообщается минимум о 60 пострадавших

Во вторник, 20 ноября, в центре Кабула (Афганистан) прогремел взрыв.

Как сообщает ВВС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Афганистана, взрыв произошел в зале для торжеств.

Погибли по меньшей мере 40 человек, еще около 60 получили ранения. Их госпитализируют.

Вероятнее всего, взрыв совершил террорист-смертник.

Инцидент произошел в момент празднования дня рождения пророка Мухаммеда.

 

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове