Иван Яковина
Путин и его друзья намерены выжать все
Елена Сотник
Эффект домино. Что мы знаем о схемах местных царьков
Николай Сунгуровский
Как Украине использовать Керченский кризис
Сергей Фурса
Мазохизм по-украински

В центре Дрездена полиция несколько часов ловила четырех зебр, сбежавших из цирка - видео

Сегодня, 11:07
89
Цей матеріал також доступний українською

Для поимки животных привлекли конную полицию

Скриншот с видео ТСН

Полицейским немецкого Дрездена пришлось несколько часов ловить по центру города четырех зебр, сбежавших из местного цирка.

Как сообщает ТСН, чтобы поймать животных, правоохранителям пришлось организовать целую спецоперацию.

Для этого, кроме семи служебных автомобилей, они привлекли также сотрудников конной полиции.

В итоге всех зебр удалось поймать, однако одна из них через некоторое время в результате пережитого стресса умерла.

Каким образом животные оказались на улице, не уточняется.

Теги:   Зебра Животные Германия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 10:55

article_img
Хакеры взломали сеть дипломатического общения ЕС и несколько лет похищали данные – NYT

Читайте также

События

Сегодня, 11:03

article_img
Выходные в декабре 2018: сколько дней будут отдыхать украинцы
События

Сегодня, 10:18

article_img
День святого Николая. История самого популярного святого и традиции праздника
Научпоп

Сегодня, 08:37

article_img
С газом или без? На Марсе все таки нет метана и это пугает - исследование

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться