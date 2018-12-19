В центре Дрездена полиция несколько часов ловила четырех зебр, сбежавших из цирка - видео Сегодня, 11:07 89 Цей матеріал також доступний українською Для поимки животных привлекли конную полицию Скриншот с видео ТСН

Полицейским немецкого Дрездена пришлось несколько часов ловить по центру города четырех зебр, сбежавших из местного цирка.

Как сообщает ТСН, чтобы поймать животных, правоохранителям пришлось организовать целую спецоперацию.

Для этого, кроме семи служебных автомобилей, они привлекли также сотрудников конной полиции.

В итоге всех зебр удалось поймать, однако одна из них через некоторое время в результате пережитого стресса умерла.

Каким образом животные оказались на улице, не уточняется.