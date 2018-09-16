В центре Брюсселя неизвестные открыли огонь по прохожим: есть раненые

В центре Брюсселя неизвестные начали стрелять по прохожим: два человека получили ранения.
Об этом сообщает издание La Stampa.
Инцидент произошел примерно в 9:40 утра - группа из 5-6 человек открыла огонь на улице, после чего они скрылись на автомобиле. Полиция начала розыск.
Один из пострадавших получил огнестрельное ранение в ногу, второй - был травмирован обломками.
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