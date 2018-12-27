В центре Афин возле церкви произошел взрыв, есть раненые
Сегодня, 11:00
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Утром в четверг, 27 декабря, возле церкви святого Дионисия в центре Афин произошел взрыв.
Как сообщает Reuters, взорвалось самодельное устройство. В результате взрыва ранения получил охранник храма и полицейский, который решил осмотреть подозрительный предмет.
Правоохранитель получил ранения рук и лица.
Пострадавшие госпитализированы в больницу.
Взрыв произошел до начала утренней службы.
Ответственность за инцидент пока не взяла на себя ни одна организация.