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В центре Афин возле церкви произошел взрыв, есть раненые

Сегодня, 11:00
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Ранения получили охранник храма и полицейский

Утром в четверг, 27 декабря, возле церкви святого Дионисия в центре Афин произошел взрыв.

Как сообщает Reuters, взорвалось самодельное устройство. В результате взрыва ранения получил охранник храма и полицейский, который решил осмотреть подозрительный предмет.

Правоохранитель получил ранения рук и лица.

Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Взрыв произошел до начала утренней службы.

Ответственность за инцидент пока не взяла на себя ни одна организация.

Теги:   Взрыв Афины Раненые Греция

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