В центре Афин возле церкви произошел взрыв, есть раненые Сегодня, 11:00 118 Цей матеріал також доступний українською Ранения получили охранник храма и полицейский

Утром в четверг, 27 декабря, возле церкви святого Дионисия в центре Афин произошел взрыв.

Как сообщает Reuters, взорвалось самодельное устройство. В результате взрыва ранения получил охранник храма и полицейский, который решил осмотреть подозрительный предмет.

Правоохранитель получил ранения рук и лица.

Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Взрыв произошел до начала утренней службы.

Ответственность за инцидент пока не взяла на себя ни одна организация.