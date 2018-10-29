29 октября 2018, понедельник

В центре Афин произошли столкновения студентов с полицией

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Греческие студенты протестовали против реформы образования

Греческие студенты протестовали против реформы образования

В центре греческих Афин произошли столкновения между полицией и студентами во время протеста против реформы образования.

Об этом пишет Reuters.

Протестующие бросали камни, вспышки и бензиновые бомбы в полицию, которая ответила им слезоточивым газом.

Центральную площадь вскоре открыли для движения.

Фото: EPA

Фото: EPA

Студенты протестовали против законопроекта, который меняет требования поступления в университеты.

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