В центре Афин произошли столкновения студентов с полицией

В центре греческих Афин произошли столкновения между полицией и студентами во время протеста против реформы образования.
Об этом пишет Reuters.
Протестующие бросали камни, вспышки и бензиновые бомбы в полицию, которая ответила им слезоточивым газом.
Центральную площадь вскоре открыли для движения.
Фото: EPA
Фото: EPA
Студенты протестовали против законопроекта, который меняет требования поступления в университеты.
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