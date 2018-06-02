В Третьяковской галерее затруднились назвать сроки реставрации картины Репина, поврежденной вандалом

Представители Третьяковской галереи сообщили, что только после тщательного исследования смогут ответить на вопрос, сколько займет реставрация картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван.

Картину ожидает "сложнейшее исследование", передает Интерфакс.

"Картина хронически больна. Мало заделать только видимые, нынешние утраты и разрывы красочного слоя. Важно понять, что от общего сотрясения произошло со всем остальным полем красочного пигмента. Потому что у него есть эта болезнь хроническая - отходить от малейшего колебания температур. Но сейчас - сложнейшие исследования, а потом будут приниматься решения", - сообщили в Третьяковской галерее.

26 мая в Третьяковской галерее вандал несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по полотну картины Репина Иван Грозный и сын его Иван (1883-85 гг.) В результате ударов полотно картины было порвано в трех местах.