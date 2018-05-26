26 мая 2018, суббота

В Третьяковской галерее мужчина повредил картину Репина Иван Грозный и его сын

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Мужчина металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно
Фото: vselennaya_iskusstva/Instagram

Мужчина металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно

В московской Третьяковской галерее мужчина повредил картину художника Ильи Репина Иван Грозный и его сын, более известную как Иван Грозный убивает своего сына.

В пресс-службе музея рассказали Интерфаксу, что мужчина серьезно повредил полотно, картину изъяли из экспозиции.

"Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама", - рассказали в пресс-службе Третьяковской галереи.

Отмечается, что мужчина металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно, после чего был задержан полицией.

После первичных оперативно-следственных мероприятий реставраторы музея провели неотложные аварийные работы. Были извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы.

Картина Ильи Репина, написанная в 1883–1885 годах, изображает эпизод из жизни российского царя Ивана Грозного, когда он в припадке гнева нанес смертельный удар своему сыну царевичу Ивану.

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