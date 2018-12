В трех штатах США зафиксировали торнадо, есть погибший и раненые

Как сообщает AP, в результате стихии в Иллинойсе, Миссури и Оклахоме пострадали не менее 20 человек. Один человек погиб.

Наиболее серьезные разрушения чрезвычайные службы зафиксировали в городе Тейлорвилл с населением около 11 тыс. человек в центральной части штата Иллинойс. Там разрушения получили около ста домов.

**NEW** Preliminary data from the @NWSStLouis has the rating for the tornado northwest of Raymond, IL as an EF-1. As of earlier Sunday evening, 5 tornadoes have been preliminarily determined to be between EF-0 to EF-2 strength. #ilwx pic.twitter.com/dAgowdp53v

JUST IN -- The tornado seen in this video from Havana, IL, on Saturday was rated an EF-1 in preliminary data from the @NWSStLouis. Maximum winds with this storm were 105 mph with a path length of almost 16 miles. #ilwx pic.twitter.com/iafDqKqvjx