В трансляции Евровидения из Израиля дважды показали флаг Палестины
Во время прямой трансляции финала песенного конкурса Евровидение, проходившего в Израиле, дважды был показан флаг Палестины.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Первый раз это произошло во время песни Мадонны, которая выступала на конкурсе в качестве приглашенного гостя. На спинах у двух танцоров из ее группы были нашиты флаги Израиля и Палестины.
Растяжку с флагом Палестины также развернула группа Hatari из Исландии во время объявления баллов.
Появление палестинских флагов в зале вызвало возмущение многих израильских зрителей.
Европейский вещательный союз после окончания конкурса осудил появление флагов и пообещал, что «последствия этих действий будут обсуждаться консультативной группой».
По правилам Евровидения, на конкурсе не допускаются политические высказывания.
По результатам голосования зрителей и жюри всех стран победителем Евровидения-2019 стал Дункан Лоуренс, который выступал от Нидерландов. Он принес победу своей стране со своей поп-балладой Arcade.
Дункан Лоуренс выиграл, получив 492 балла: 231 балл отдало за певца профессиональное жюри и 261 бал — зрители.