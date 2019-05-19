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В трансляции Евровидения из Израиля дважды показали флаг Палестины

19 мая, 10:20
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В трансляции Евровидения из Израиля дважды показали флаг Палестины - фото

Скрин видео KAN

Группа из Исландии показала флаги Палестины во время оглашения баллов

Во время прямой трансляции финала песенного конкурса Евровидение, проходившего в Израиле, дважды был показан флаг Палестины.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Первый раз это произошло во время песни Мадонны, которая выступала на конкурсе в качестве приглашенного гостя. На спинах у двух танцоров из ее группы были нашиты флаги Израиля и Палестины.

Фото: Скрин видео KAN

Растяжку с флагом Палестины также развернула группа Hatari из Исландии во время объявления баллов.

Появление палестинских флагов в зале вызвало возмущение многих израильских зрителей.

Европейский вещательный союз после окончания конкурса осудил появление флагов и пообещал, что «последствия этих действий будут обсуждаться консультативной группой».

По правилам Евровидения, на конкурсе не допускаются политические высказывания.

По результатам голосования зрителей и жюри всех стран победителем Евровидения-2019 стал Дункан Лоуренс, который выступал от Нидерландов. Он принес победу своей стране со своей поп-балладой Arcade.

Дункан Лоуренс выиграл, получив 492 балла: 231 балл отдало за певца профессиональное жюри и 261 бал — зрители.

Теги:   Мадонна Палестина Израиль Евровидение Евровидение 2019

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