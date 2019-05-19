В трансляции Евровидения из Израиля дважды показали флаг Палестины 19 мая, 10:20 2465 Цей матеріал також доступний українською Скрин видео KAN Группа из Исландии показала флаги Палестины во время оглашения баллов Скрин видео KAN

Во время прямой трансляции финала песенного конкурса Евровидение, проходившего в Израиле, дважды был показан флаг Палестины.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Первый раз это произошло во время песни Мадонны, которая выступала на конкурсе в качестве приглашенного гостя. На спинах у двух танцоров из ее группы были нашиты флаги Израиля и Палестины.

Фото: Скрин видео KAN

Растяжку с флагом Палестины также развернула группа Hatari из Исландии во время объявления баллов.

Появление палестинских флагов в зале вызвало возмущение многих израильских зрителей.

Европейский вещательный союз после окончания конкурса осудил появление флагов и пообещал, что «последствия этих действий будут обсуждаться консультативной группой».

По правилам Евровидения, на конкурсе не допускаются политические высказывания.

По результатам голосования зрителей и жюри всех стран победителем Евровидения-2019 стал Дункан Лоуренс, который выступал от Нидерландов. Он принес победу своей стране со своей поп-балладой Arcade.

Дункан Лоуренс выиграл, получив 492 балла: 231 балл отдало за певца профессиональное жюри и 261 бал — зрители.