В Торонто произошла стрельба во время парада в честь чемпионов НБА: двое раненых Сегодня, 01:31 Цей матеріал також доступний українською Nick Turchiaro-USA TODAY Sports / REUTERS Полиция задержала подозреваемых Nick Turchiaro-USA TODAY Sports / REUTERS

В Торонто (Канада) произошла стрельба во время двухмиллионного парада в честь чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации — клуба Торонто Рэпторс.

Как сообщает отделение полиции Торонто в Twitter, в результате инцидента ранения получили два человека, их жизни ничто не угрожает.

Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе, на месте происшествия изъяли две единицы оружия.

Инцидент произошел, когда огромная толпа собралась на площади Натана Филлипса, чтобы отпраздновать победу баскетбольного клуба Торонто Рэпторс в финале НБА.

Как сообщает CNN, по словам представителя полиции Торонто Дэвида Хопкинсона, пока не понятно, стрельба была непосредственно на параде или рядом с ним.

На видео, опубликованных в социальных сетях видно, как люди убегают с места проведения мероприятия.



Напомним, в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Торонто Рэпторс победили Голден Стэйт Уорриорз и стали чемпионами.