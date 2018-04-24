В Торонто при наезде фургона на толпу погибли девять человек, еще 16 получили ранения

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Подозреваемый в наезде на пешеходов задержан и находится под стражей

Подозреваемый в наезде на пешеходов задержан и находится под стражей

В результате наезда фургона на толпу пешеходов в Торонто погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

Об этом сообщил и. о. начальника городской полиции Торонто Питер Юэн в Twitter.

В сообщении отмечается, что подозреваемый в наезде на пешеходов задержан и находится под стражей. О его мотивах ничего не сообщается.

Как передает CNN со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, "инцидент считается преднамеренным".

Также в полиции отметили, что следователи будут проводить расследование на месте происшествия в течение нескольких дней, поэтому дорога там будет закрыта. Также закрыта станция метро, которая расположена рядом. 

Напомним, что 23 апреля в Торонто водитель на белом фургоне совершил наезд на пешеходов в районе улицы Йонг и Финч-авеню и скрылся с места происшествия.

Позже полиция задержала водителя. О его личности и мотивах не сообщается. 

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