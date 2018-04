В Торонто при наезде фургона на толпу погибли девять человек, еще 16 получили ранения

В результате наезда фургона на толпу пешеходов в Торонто погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

Об этом сообщил и. о. начальника городской полиции Торонто Питер Юэн в Twitter.

Acting Chief Peter Yuen: 9 people dead, 16 people injured. One man in custody, after incident involving vehicle on Yonge Street. ^js