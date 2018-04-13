В Торонто двое мужчин с ножами напали на прохожих

В Торонто двое неизвестных мужчин, вооруженные ножами, тяжело ранили двоих прохожих в центре города, сообщает канадский телеканал CTV.

Оба эпизода произошли в четверг, 12 апреля, по местному времени в Палмерстон - Литл Итали, центральном районе канадской столицы.

Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии, их травмы, по словам медиков, представляют опасность для жизни. Одного из мужчин ранили в спину, у второго – ранение грудной клетки.

Сейчас полиция расследует оба нападения в рамках одного дела. Правоохранители не исключают, что нападавших или их сообщников могло быть больше. В розыск объявлены двое молодых мужчин возрастом около 20 лет.

Свидетелей происшествия и всех жителей Торонто призвали сообщать в полицию о малейших подозрениях, связанных с нападением.