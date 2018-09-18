18 сентября 2018, вторник

В торговом центре Нью-Йорка произошел пожар: десятки пострадавших, полиция подозревает поджог

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Огонь повредил несколько машин и здание торгового центра
Скриншот с видео

Огонь повредил несколько машин и здание торгового центра

В Нью-Йорке в торговом центре King's Plaza произошел пожар на территории паркинга.

Как сообщает CBS со ссылкой на данные полиции, в результате пожара пострадали трое гражданских и 18 пожарных. Огонь также повредил несколько машин и здание торгового центра.

Полиция подозревает поджог. По словам очевидцев, перед пожаром на паркинге видели молодого мужчину.

Инцидент произошел около 9:00 утра по местному времени. Большинство магазинов в торговом центре открываются на час позже, поэтому в здании на момент пожара было немного людей.

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