В Токио автомобиль врезался в пешеходов: двое погибших Вчера, 15:38 503 Цей матеріал також доступний українською Mainichi/Hironori Tsuchie Причины аварии неизвестны Mainichi/Hironori Tsuchie

В пятницу, 19 апреля, в Токио автомобиль во время ДТП отбросило в толпу пешеходов на одном из перекрестков, в результате погибли два человека, восемь получили травмы.

Как сообщает AP, легковой автомобиль под управлением 87-летнего мужчины врезался в мусоровоз, в результате грузовик перевернулся.

По данным местных властей, в результате аварии погибли женщина и ребенок, они двигались по пешеходному переходу на велосипеде.

Японская газета Mainichi сообщает, что еще восемь человек получили травмы. Полиция пока не комментирует информацию о состоянии пострадавших.

Причины аварии расследуются.