В Токио автомобиль врезался в пешеходов: двое погибших
В пятницу, 19 апреля, в Токио автомобиль во время ДТП отбросило в толпу пешеходов на одном из перекрестков, в результате погибли два человека,
восемь получили травмы.
Как сообщает AP, легковой автомобиль под
управлением 87-летнего мужчины врезался в
мусоровоз, в результате грузовик перевернулся.
По данным местных властей, в результате аварии
погибли женщина и ребенок, они двигались по пешеходному переходу на велосипеде.
Японская газета Mainichi сообщает, что еще
восемь человек получили травмы. Полиция пока не комментирует информацию о состоянии
пострадавших.
Причины аварии расследуются.