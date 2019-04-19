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В Токио автомобиль врезался в пешеходов: двое погибших

Вчера, 15:38
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В Токио автомобиль врезался в пешеходов: двое погибших - фото

Mainichi/Hironori Tsuchie

Причины аварии неизвестны

В пятницу, 19 апреля, в Токио автомобиль во время ДТП отбросило в толпу пешеходов на одном из перекрестков, в результате погибли два человека, восемь получили травмы. 

Как сообщает AP, легковой автомобиль под управлением 87-летнего мужчины врезался в мусоровоз, в результате грузовик перевернулся.

По данным местных властей, в результате аварии погибли женщина и ребенок, они двигались по пешеходному переходу на велосипеде.

Японская газета Mainichi сообщает, что еще восемь человек получили травмы. Полиция пока не комментирует информацию о состоянии пострадавших.

Причины аварии расследуются.

Теги:   Токио Япония

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