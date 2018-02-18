В Тибете загорелся буддийский монастырь VII века

В Лхасе, Тибет, произошел сильный пожар в знаменитом буддийском монастыре Джоканг VII века, сообщает BBC.
На видео, опубликованном в Twitter, видно, что пламя уничтожило по крайней мере одну пагоду.
Devastating news from Lhasa of the Jokhang temple on fire. pic.twitter.com/LXiIlvc7V5— Robert Barnett (@RobbieBarnett) 17 февраля 2018 г.
Государственные китайские медиа сообщили, что пожар потушен, в результате никто не пострадал, а культурное достояние не понесло ущерба. Власти КНР пытались не допустить публикации фотографий и видео пожара в соцсетях.
Монастырь Джоканг является охраняемым объектом Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Сюда сходятся многочисленные паломники и зарубежные туристы.
16 февраля тибетцы начали праздновать Лосар - тибетский новый год.
Напомним, что в прошлом году в селе Бачина Львовской области произошел пожар в деревянной церкви XIX века.
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