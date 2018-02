В Тибете загорелся буддийский монастырь VII века

В Лхасе, Тибет, произошел сильный пожар в знаменитом буддийском монастыре Джоканг VII века, сообщает BBC.

На видео, опубликованном в Twitter, видно, что пламя уничтожило по крайней мере одну пагоду.

Devastating news from Lhasa of the Jokhang temple on fire. pic.twitter.com/LXiIlvc7V5