В Тибете загорелся буддийский монастырь VII века

В Лхасе, Тибет, произошел сильный пожар в знаменитом буддийском монастыре Джоканг VII века, сообщает BBC.

На видео, опубликованном в Twitter, видно, что пламя уничтожило по крайней мере одну пагоду.

Devastating news from Lhasa of the Jokhang temple on fire. pic.twitter.com/LXiIlvc7V5 — Robert Barnett (@RobbieBarnett) 17 февраля 2018 г.

Государственные китайские медиа сообщили, что пожар потушен, в результате никто не пострадал, а культурное достояние не понесло ущерба. Власти КНР пытались не допустить публикации фотографий и видео пожара в соцсетях.

Монастырь Джоканг является охраняемым объектом Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Сюда сходятся многочисленные паломники и зарубежные туристы.

16 февраля тибетцы начали праздновать Лосар - тибетский новый год.

Напомним, что в прошлом году в селе Бачина Львовской области произошел пожар в деревянной церкви XIX века.