В Тибете загорелся буддийский монастырь VII века

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Монастырь Джоканг в Лхасе
travelanguist.com

Монастырь Джоканг в Лхасе

В Лхасе, Тибет, произошел сильный пожар в знаменитом буддийском монастыре Джоканг VII века, сообщает BBC.

На видео, опубликованном в Twitter, видно, что пламя уничтожило по крайней мере одну пагоду.

Государственные китайские медиа сообщили, что пожар потушен, в результате никто не пострадал, а культурное достояние не понесло ущерба. Власти КНР пытались не допустить публикации фотографий и видео пожара в соцсетях.

Монастырь Джоканг является охраняемым объектом Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Сюда сходятся многочисленные паломники и зарубежные туристы.

16 февраля тибетцы начали праздновать Лосар - тибетский новый год.

Напомним, что в прошлом году в селе Бачина Львовской области произошел пожар в деревянной церкви XIX века.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове