В The New York Times отказались от карикатур после обвинений в антисемитизме Сегодня, 17:50 Цей матеріал також доступний українською Matteo Greppi/flickr.com Редакция издания отказалась от карикатур Matteo Greppi/flickr.com

Американское издание The New York Times с 1 июля решило отказаться от печати карикатур в своих номерах.

Об этом сказано в заявлении издания.

Карикатуры прекратят печатать в международной версии издания. Целесообразность их появления в The New York Times обсуждалась почти год.

Редактор издания Джеймс Беннет отметил, что они планируют «продолжать инвестировать в формы „журналистики мнений“, включая визуальную журналистику, которая выражает ньюансы и сложности разных точек зрения на всех наших платформах».

Редактор поблагодарил карикатуристов издания Патрика Чаппата и Хенг Ким Сонга за работу, добавив, что планирует сотрудничать с ними в других проектах.

Напомним, что карикатура на президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху появилась в международной версии газеты в конце апреля. Изображение вызвало споры в обществе. Нетаньяху нарисован в образе собаки с ошейником в форме звезды Давида, которая ведет за собой слепого Трампа. Карикатуру назвали антисемитской.