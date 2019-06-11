В The New York Times отказались от карикатур после обвинений в антисемитизме
Американское издание The New York Times с 1 июля решило отказаться от печати карикатур в своих номерах.
Об этом сказано в заявлении издания.
Карикатуры прекратят печатать в международной версии издания. Целесообразность их появления в The New York Times обсуждалась почти год.
Редактор издания Джеймс Беннет отметил, что они планируют «продолжать инвестировать в формы „журналистики мнений“, включая визуальную журналистику, которая выражает ньюансы и сложности разных точек зрения на всех наших платформах».
Редактор поблагодарил карикатуристов издания Патрика Чаппата и Хенг Ким Сонга за работу, добавив, что планирует сотрудничать с ними в других проектах.
Напомним, что карикатура на президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху появилась в международной версии газеты в конце апреля. Изображение вызвало споры в обществе. Нетаньяху нарисован в образе собаки с ошейником в форме звезды Давида, которая ведет за собой слепого Трампа. Карикатуру назвали антисемитской.