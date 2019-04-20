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В теракте в Кабуле погибли 12 человек, шесть получили ранения

Сегодня, 18:20
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В теракте в Кабуле погибли 12 человек, шесть получили ранения - фото

Jim Huylebroek/Twitter

В Кабуле во время теракта погибли 12 людей

Во время теракта у здания министерства коммуникаций и информационных технологий Афганистана в Кабуле погибли 12 человек, еще шесть получили ранения.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Pajhwok.

Ранее полиция сообщала об эвакуации 2 тысяч сотрудников министерства и людей из зданий, расположенных рядом с министерством.

В результате контртеррористической операции были ликвидированы пять боевиков.

Ранее сообщалось, что возле правительственного здания в столице Афганистана прогремел взрыв, после которого неизвестные вступили в бой с охранявшими его силовиками.

Теги:   Теракт Кабул Афганистан

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