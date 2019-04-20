В теракте в Кабуле погибли 12 человек, шесть получили ранения Сегодня, 18:20 1426 Цей матеріал також доступний українською Jim Huylebroek/Twitter В Кабуле во время теракта погибли 12 людей Jim Huylebroek/Twitter

Во время теракта у здания министерства коммуникаций и информационных технологий Афганистана в Кабуле погибли 12 человек, еще шесть получили ранения.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Pajhwok.

Ранее полиция сообщала об эвакуации 2 тысяч сотрудников министерства и людей из зданий, расположенных рядом с министерством.



В результате контртеррористической операции были ликвидированы пять боевиков.



Ранее сообщалось, что возле правительственного здания в столице Афганистана прогремел взрыв, после которого неизвестные вступили в бой с охранявшими его силовиками.

