В теракте в Кабуле погибли 12 человек, шесть получили ранения
Во время теракта у здания министерства коммуникаций и информационных технологий Афганистана в Кабуле погибли 12 человек, еще шесть получили ранения.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Pajhwok.
Ранее полиция сообщала об эвакуации 2 тысяч сотрудников министерства и людей из зданий, расположенных рядом с министерством.
В результате контртеррористической операции были ликвидированы пять боевиков.
Ранее сообщалось, что возле правительственного здания в столице Афганистана прогремел взрыв, после которого неизвестные вступили в бой с охранявшими его силовиками.