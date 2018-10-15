В Техасе на детском празднике произошла стрельба: четверо погибших, один раненый

В американском штате Техас на праздновании детского дня рождения произошла перестрелка, в результате которой погибли четыре человека, передает CNN со ссылкой на представителя департамента общественной безопасности

В департаменте отметили, что перестрелка произошла из-за разногласий между двумя семьями во время дня рождения годовалого ребенка. Двое подозреваемых в развязывании стрельбы бежали, но вскоре полиция сообщила о задержании одного из них - 20-летнего парня. Второй подозреваемый - 37-летний отец задержанного молодого человека пока не задержан.

По имеющимся данным, жертвами перестрелки стали четверо мужчин в возрасте от 20 до 62 лет. Все убитые - дед и три его внука - из одной семьи.

Еще один человек получил ранения. По данным телеканала - это отец троих убитых. Как отмечается, мужчина находится в критическом состоянии, однако, по словам медиков, угрозы его жизни нет.

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