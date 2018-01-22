В Техасе 16-летний подросток открыл стрельбу в школьной столовой

В понедельник, 22 января, 16-летний подросток открыл стрельбу в кафетерии в средней школе в округе Эллис, штат Техас.
Как передает CBS News, в результате инцидента получила ранения 15-летняя девушка, ее госпитализировали в местную больницу.
Парень после выстрела в девушку выбежал из столовой, однако он не успел покинуть территорию школы. Его задержали представители правоохранительных органов.
О мотивах стрелка и состоянии пострадавшей не сообщается.
В связи с инцидентом всех школьников перевезли в ближайшую начальную школу в Стаффорде, где их смогут забрать родители.
Buses taking kids from #ItalyHighSchool to Stafford elementary cafeteria where they will be met by waiting parents. @CBSDFW pic.twitter.com/xxtGs3wY2O— Jennifer Lindgren (@JLindgrenCBS11) 22 января 2018 г.
Crowd of students and parents reuniting outside @CBSDFW Stafford Elementary pic.twitter.com/oXjP6qioGJ— Yona Gavino (@YonaGavinoCBS11) 22 января 2018 г.
Напомним, что 7 декабря 2017 года в результате стрельбы в старшей школе в городе Ацтек, штат Нью-Мексико, погибли три человека.
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