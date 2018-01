В Техасе 16-летний подросток открыл стрельбу в школьной столовой

В понедельник, 22 января, 16-летний подросток открыл стрельбу в кафетерии в средней школе в округе Эллис, штат Техас.

Как передает CBS News, в результате инцидента получила ранения 15-летняя девушка, ее госпитализировали в местную больницу.

Парень после выстрела в девушку выбежал из столовой, однако он не успел покинуть территорию школы. Его задержали представители правоохранительных органов.

О мотивах стрелка и состоянии пострадавшей не сообщается.

В связи с инцидентом всех школьников перевезли в ближайшую начальную школу в Стаффорде, где их смогут забрать родители.

Buses taking kids from #ItalyHighSchool to Stafford elementary cafeteria where they will be met by waiting parents. @CBSDFW pic.twitter.com/xxtGs3wY2O