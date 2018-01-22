В Техасе 16-летний подросток открыл стрельбу в школьной столовой

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В результате инцидента пострадала 15-летняя ученица школы
Фото: Jennifer Lindgren‏ via Twitter

В результате инцидента пострадала 15-летняя ученица школы

В понедельник, 22 января, 16-летний подросток открыл стрельбу в кафетерии в средней школе в округе Эллис, штат Техас.

Как передает CBS News, в результате инцидента получила ранения 15-летняя девушка, ее госпитализировали в местную больницу.

Парень после выстрела в девушку выбежал из столовой, однако он не успел покинуть территорию школы. Его задержали представители правоохранительных органов.

О мотивах стрелка и состоянии пострадавшей не сообщается. 

В связи с инцидентом всех школьников перевезли в ближайшую начальную школу в Стаффорде, где их смогут забрать родители.

Напомним, что 7 декабря 2017 года в результате стрельбы в старшей школе в городе Ацтек, штат Нью-Мексико, погибли три человека.

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