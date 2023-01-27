В Тегеране совершено нападение на посольство Азербайджана, один человек погиб, двое получили ранения

27 января, 11:53
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27 января в Тегеране совершено нападение на посольство Азербайджана (Фото:Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency))

27 января в Тегеране совершено нападение на посольство Азербайджана (Фото:Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency))

В пятницу, 27 января один человек погиб и двое получили ранения в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.

Об этом сообщает Tasnim.

В полиции сообщили, что нападавший задержан.

Злоумышленник вошел в здание посольства с огнестрельным оружием и начал стрелять. В результате один человек погиб и двое получили ранения.

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По данным полиции, нападавший вошел в посольство со своими двумя детьми.

Правоохранители заявили, что во время первоначального допроса нападавший назвал «личные и семейные проблемы» мотивом стрельбы.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter заявил, что Украина решительно осуждает сегодняшнее нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

«Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего, а раненым желаем скорейшего выздоровления», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Азербайджан Тегеран Нападение

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