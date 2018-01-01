В Тбилиси задержали зятя действующего президента Грузии Сегодня, 13:52 131 Цей матеріал також доступний українською Зятя президента Грузии задержали в одной из квартир в Тбилиси Фото: Rustavi2.ge

В ночь на 6 декабря в Грузии задержали зятя действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндию Гогочури.

Как сообщает Rustavi2, его обвиняют в том, что он не сообщил о преступлении, свидетелем которого стал.

Речь идет об инциденте, который произошел в мае в Тбилиси на улице Дадиани возле одного из торговых центров. Друг Гогочури Гиорги Размадзе ранил 35-летнего Шалву Робакидзе. Сам пострадавший утверждает, что Гогочури только наблюдал за происходящим.

В то же время на сайте Министерства внутренних дел Грузии появилось сообщение о задержании двоих человек по подозрению в незаконном владении оружием. При этом фамилии в грузинском ведомстве не назвали.

Отмечается, что спецоперация по задержанию произошла в одной из квартир грузинской столицы.

По данным МВД, соратник Гогочури находился в розыске также и по обвинению в причинении вреда здоровью.

У задержанных обнаружили пистолеты, которые они выбросили из окна.

Маргвелашвили пока не прокомментировал задержание родственника.

Гиоргий Маргвелашвили является действующим президентом Грузии, однако в ближайшее время на посту его заменит Саломе Зурабишвили, которая выиграла президентские выборы с результатом в 59,52%.