В Тбилиси силовики провели масштабную спецоперацию против наркоторговцев, в городе начались беспорядки

Силовики провели масштабную спецоперацию в двух наиболее популярных ночных клубах Тбилиси, в результате чего задержаны восемь обвиняемых в торговле наркотиками, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

"Министерство внутренних дел Грузии в течение трех месяцев вело интенсивные оперативно-поисковые и следственные мероприятия в расположенных в Тбилиси клубах Басcиани и Галери с целью выявления фактов реализации наркотических средств. В данных клубах 12 мая 2018 года на основе судебного решения были проведены соответствующие следственные мероприятия. Задержаны восемь реализаторов наркотиков", - говорится в заявлении.

Police has forcefully removed the crowd from in front of #Bassiani #Tbilisi #Georgia nightclub pic.twitter.com/idwyUBu14y