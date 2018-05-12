В Тбилиси силовики провели масштабную спецоперацию против наркоторговцев, в городе начались беспорядки

Силовики провели масштабную спецоперацию в двух наиболее популярных ночных клубах Тбилиси, в результате чего задержаны восемь обвиняемых в торговле наркотиками, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
"Министерство внутренних дел Грузии в течение трех месяцев вело интенсивные оперативно-поисковые и следственные мероприятия в расположенных в Тбилиси клубах Басcиани и Галери с целью выявления фактов реализации наркотических средств. В данных клубах 12 мая 2018 года на основе судебного решения были проведены соответствующие следственные мероприятия. Задержаны восемь реализаторов наркотиков", - говорится в заявлении.
Police has forcefully removed the crowd from in front of #Bassiani #Tbilisi #Georgia nightclub pic.twitter.com/idwyUBu14y— OC Media (@OCMediaorg) 11 мая 2018 г.
Как передает Первый канал Грузии, обыски, проведенные грузинской полицией в ночных клубах Тбилиси, спровоцировали беспорядки на улицах города. Недовольные горожане направились к зданию парламента страны на проспекте Руставели.
По данным телеканала Rustavi 2, у здания парламента происходят столкновения между протестующими и полицией. Несколько человек были задержаны, к месту подтягиваются дополнительные силы правоохранительных органов.
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