В Тбилиси проходит акция протеста. Власти Грузии согласны пойти на уступки в либерализации наркополитики

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили извинился за столкновения в Тбилиси перед митингующими и силовиками

Власти Грузии согласны пойти на уступки в либерализации наркополитики. В столице страны Тбилиси несколько дней продолжались массовые митинги против проведения антинаркотических операций в ночных клубах электронной музыки. О ходе событий - в эфире Радио НВ.

Во время протестов активисты собрались в центре города, включили электронную музыку и танцевали. В воскресенье вечером ситуация обострилась после агрессивных действий ультранационалистических групп, которые пытались прорваться через границы полиции и расправиться с участниками митинга. Это противостояние предотвратила полиция.

К противникам антинаркотических операций вышел министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, встретился с организаторами акции и извинился за действия полиции.

Участники акций согласились освободить центр города, однако сообщили, что протест не завершен, а лишь приостановлен

Министр также пообещал не преследовать никого из участников акции и призвал обращаться к нему в случае нарушений.

"Я извиняюсь не только от своего имени, но и от любого представителя Министерства внутренних дел, который подверг риску вашу безопасность. Я хочу извиниться перед теми людьми в форме, защищающих права других граждан, которых также обидели. В первую очередь общей задачей является мирное завершение этого вечера, чтобы в течение двух дней вашу свободу на этой площади никто не ограничивал. Думаю, что каждый полицейский вчера и сегодня заботился о вашей безопасности здесь", - обратился Гахария к протестующим.

Участники акции согласились освободить центр города, впрочем сообщили, что протест не завершен, а лишь приостановлен. В случае, если руководство страны не выполнит своих обещаний, митингующие вернутся к протесту в следующую субботу.

"Мы берем тайм-аут на неделю, чтобы наблюдать за рабочим процессом. Если обещания министра внутренних дел не исполнятся, мы восстановим акцию протеста в следующую субботу", - заявил один из организаторов митинга, руководитель Движения Белого Шума Бека Цикаришвили.

Массовый протест начался после антинаркотических рейдов клубов электронной музыки в Тбилиси

Отреагировал на события и президент Грузии. Георгий Маргвелашвили констатировал, что республика в последние дни во время акций протеста оказалась на грани гражданского противостояния. По его словам, нельзя ни при каких условиях ограничивать гражданские права и свободы, но при этом необходимо соблюдать порядок на улицах и стабильность общественно-политического процесса. Вместе с тем председатель Грузии отметил необходимость либерализации наркополитики государства.

"Позвольте мне выступать с оценками музыкальных произведений. Я просто укажу на два следующих момента. Первое, наркополитика должна быть либеральной. Второе, борьба с наркотиками должна проходить не от дилера к потребителю, а от дилера к поставщику и выше. В течение этих дней мы наблюдали полный крах как политических, так и административных действий, и целый ряд ошибок, которые начались с этого рейда или спецопераций и продолжались до сих пор", - сказал президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Ранее власти Грузии приостановила работу над законопроектом по либерализации наркополитики через смерти людей от наркотических веществ.