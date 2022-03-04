«Не молчите». В Тбилиси проходит многотысячный митинг в поддержку Украины 4 марта, 21:22 Цей матеріал також доступний українською Митинг в Тбилиси (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

В пятницу, 4 марта, в Тбилиси проходит многотысячный митинг в поддержку Украины. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил грузинов за поддержку.

На опубликованных кадрах видно, как люди стоят в центре Тбилиси с украинскими и грузинскими флагами.

Зеленский, обращаясь к людям, призвал остальных так же выходить на улицы и не молчать.

«Выходите на улицы. Не молчите. Поддерживайте Украину. Мы боремся за это. Если Украина падет, то падет вся Европа. Вильнюс, Франкфурт, Тбилиси, Братислава, Прага, Львов, Париж. Каждый из вас сегодня — украинец», — заявил он.

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