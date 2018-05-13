В Тбилиси полиция снесла палатки участников акции против проведения антинаркотических рейдов

В воскресенье, 13 мая, полиция в Тбилиси снесла палатки на площади перед зданием парламента, установленные участниками акции против проведения антинаркотических рейдов.

Об этом сообщили агентству Интерфакс в МВД Грузии.

При этом, полицейские задержали трех молодых людей на площади в состоянии алкогольного опьянения, но те заявили, что не имеют отношения к акции.

По словам одного из организаторов акции, действия полиции являются "провокацией", но "активисты" не оказывали правоохранителям никакого сопротивления.

12 мая полиция провела масштабную спецоперацию в двух самых популярных ночных клубах Тбилиси, в результате чего были задержаны восемь обвиняемых в торговле наркотиками. Спецоперация спровоцировала беспорядки на улицах города, недовольные горожане направились к зданию парламента, где начались акции протеста и стычки с полицией.