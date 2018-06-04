В Тбилиси не работает метро из-за забастовки машинистов

В столице Грузии Тбилиси машинисты метро устроили забастовку, требуя повышения зарплаты.

Как рассказал в эфире местного телеканала один из машинистов, в 06:00 утра не открылась ни одна из станций метро, сообщает Грузия Online.

У входа на станцию метро Вокзальная площадь вывесили надпись: Метро закрыто, просим воспользоваться автобусами. Автобусы будут обслуживать вас бесплатно.

Часть участников акции протеста планирует начать голодовку.

В свою очередь мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал машинистов метро немедленно вернуться на рабочие места.

Он также отметил, что власти не намерены поднимать зарплаты машинистам.

"С полной ответственностью заявляю, что не позволю населению Тбилиси пострадать от шантажа и непонятных, совершенно необоснованных ультиматумов", - сказал Каладзе.

Каладзе также заявляет, что поднять зарплаты машинистам метро невозвожно без повышения тарифа за проезд. По его словам, мэрия не пойдет на такой шаг.

Он также напомнил, что суд запретил машинистам метро бастовать в рабочее время.