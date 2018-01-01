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В Тбилиси нашли мертвым соратника Саакашвили и Жвании — СМИ

Сегодня, 18:20
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Причиной смерти предварительно называют сердечный приступ

Фото: Facebook/Nika Rurua

В Тбилиси нашли мертвым члена политического совета оппозиционной партии Единое национальное движение, которую возглавляет экс-президент Михеил Саакашвили, Николоза Руруа, сообщает Грузия Online.

50-летнего чиновника нашли в его собственном доме.

Что стало причиной смерти пока не сообщается. По предварительной информации, причиной мог стать сердечный приступ.

Руруа начал свою политическую карьеру в 2001 году, активно сотрудничал с Михеилом Саакашвили и Зурабом Жванией. После Революции роз он стал депутатом парламента. Был автором идеи создания в Тбилиси Музея советской оккупации, одним из инициаторов переноса памятника Иосифу Сталину с главной площади Гори на территорию его музея. 

В 2009 году Руруа был назначен министром культуры. Занимал этот пост вплоть до смены власти в Грузии в 2012 году.

Теги:   Политика Михеил Саакашвили Грузия

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