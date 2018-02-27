В Тбилиси на крупном вещевом рынке произошел пожар

В центре Тбилиси на территории крупного вещевого рынка возник пожар, передает 1TV.
По данным телекомпании, справиться с огнем пытаются около 35 пожарных бригад.
Сообщается, что владельцы торговых точек пытаются спасти свой товар. На месте мобилизованы бригады скорой помощи и сотрудники патрульной полиции. Прилегающая к рынку территория ограждена, движение автотранспорта ограничено.
Причины возникновения огня неизвестны.
На место происшествия прибыл мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Напомним, в Италии на дискотеке произошел пожар: пострадали 69 человек.
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