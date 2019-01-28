В Танзании по меньшей мере десять детей убили из-за "колдовства" Сегодня, 22:58 221 Цей матеріал також доступний українською

В Танзании обнаружили изувеченные тела десяти детей, которые были похищены в декабре прошлого года в районе Нджомбе на юго-западе страны.

В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что у погибших отсутствовали некоторые части тела, передает CNN.

"На сегодняшний день мы обнаружили десять тел, и большая часть их половых органов и зубов была удалена", - сказал заместитель министра здравоохранения Танзании Фаустин Ндугулиле.

Их тела были обнаружены на прошлой неделе. Дети, некоторым из которых было по семь лет, были похищены из своих домов в декабре 2018 года.

По словам Ндугулиле, убийства детей связаны с колдовскими практиками, поскольку знахари все чаще просят доставить им части человеческих тел для "денежных ритуалов".

Заместитель министра здравоохранения уточнил, что эти убийства не связаны с ритуальными убийствами альбиносов, которые распространены в Танзании и других частях Восточной Африки.



"Эти убийства не связаны с убийствами альбиносов. Но это очень грустно, потому что они дети, и они не заслуживают такого", - сказал Ндугулиле.

Напомним, что власти Танзании ввели запрет наколдовство, чтобы прекратить жестокие нападения и убийства граждан страны, рожденных альбиносами.