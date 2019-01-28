В Танзании по меньшей мере десять детей убили из-за "колдовства"
В Танзании обнаружили изувеченные тела десяти
детей, которые были похищены в декабре прошлого года в районе Нджомбе на
юго-западе страны.
В Министерстве здравоохранения страны
сообщили, что у погибших отсутствовали некоторые части тела, передает CNN.
"На сегодняшний день мы обнаружили десять
тел, и большая часть их половых органов и зубов была удалена", - сказал заместитель
министра здравоохранения Танзании Фаустин Ндугулиле.
Их тела были обнаружены на прошлой неделе. Дети,
некоторым из которых было по семь лет, были похищены из своих домов в декабре
2018 года.
По словам Ндугулиле, убийства детей связаны с колдовскими практиками, поскольку знахари все чаще просят доставить им части человеческих тел для "денежных ритуалов".
Заместитель министра здравоохранения уточнил,
что эти убийства не связаны с ритуальными убийствами альбиносов, которые распространены
в Танзании и других частях Восточной Африки.
"Эти убийства не связаны с убийствами
альбиносов. Но это очень грустно, потому что они дети, и они не заслуживают
такого", - сказал Ндугулиле.
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Напомним, что власти Танзании ввели запрет наколдовство, чтобы прекратить жестокие нападения и убийства граждан страны,
рожденных альбиносами.