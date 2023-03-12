Чтобы остались в живых. В «ЛНР» женщины требуют от руководства РФ уволить их мужчин из армии по возрасту — ОВА 12 марта, 10:03 Российские военные (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

На оккупированной Луганщине около 500 женщин обратились с претензией к руководству РФ, что в так называемой «ЛНР» не действует российское законодательство. Военное командование не принимает рапорты по увольнению по возрасту у мужчин.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.



Отмечается, что военнообязанные мужчины хотят вернуться домой живыми, но вся русская «система» — против.

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Как сообщал Генштаб, военное руководство РФ вынуждает всех мобилизованных из Донецкой и Луганской областей подписывать долговременные контракты на прохождение службы, требуя для этого российский паспорт.

Отмечается, что для оформления документов нужно обязательно иметь копию паспорта гражданина РФ. Таким образом, оккупанты пытаются заставить отказаться от так называемого паспорта. «Л/ДНР» в пользу российского гражданства. В противном случае военнослужащих и членов их семей лишат всех установленных выплат и социальной защиты, предусмотренных для военнослужащих ВС РФ.