В таинственной атаке на Кубе пострадал еще один сотрудник посольства США - AP

Медицинские анализы подтвердили, что в результате таинственных атак пострадал еще один сотрудник посольства США на Кубе, таким образом общее число пострадавших достигло 25, сообщает AP со ссылкой на источник в Конгрессе.

По словам собеседника агентства, речь идет об одном из двух дипломатов, которые недавно были эвакуированы из Кубы после сообщения о подозрительных симптомах.

В сообщении говорится, что новый случай является первым подтвержденным на Кубе с августа 2017 года.

Напомним, что США отозвали двух сотрудников дипломатического представительства на Кубе для обследования из-за возможной черепно-мозговой травмы.

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В 2017 году на Кубе по меньшей мере 22 американских дипломата и члены их семей пострадали в результате таинственных "акустических атак". Подобный случай также был зафиксирован в консульстве в Китае.

Недомогание среди дипломатов вызвано, предположительно, акустическим воздействием микроволнового излучателя.