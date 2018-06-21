21 июня 2018, четверг

В таинственной атаке на Кубе пострадал еще один сотрудник посольства США - AP

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Медицинские анализы подтвердили, что в результате таинственных атак пострадал еще один сотрудник посольства США на Кубе, таким образом общее число пострадавших достигло 25, сообщает AP со ссылкой на источник в Конгрессе.

По словам собеседника агентства, речь идет об одном из двух дипломатов, которые недавно были эвакуированы из Кубы после сообщения о подозрительных симптомах.

В сообщении говорится, что новый случай является первым подтвержденным на Кубе с августа 2017 года.

Напомним, что США отозвали двух сотрудников дипломатического представительства на Кубе для обследования из-за возможной черепно-мозговой травмы.

Смотрите также

В 2017 году на Кубе по меньшей мере 22 американских дипломата и члены их семей пострадали в результате таинственных "акустических атак". Подобный случай также был зафиксирован в консульстве в Китае.

Недомогание среди дипломатов вызвано, предположительно, акустическим воздействием микроволнового излучателя. 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове