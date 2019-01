Худшее позади. Как Таиланд встретил первый за 30 лет ураган

Об этом сообщает Bangkok Post.

Власти зафиксировали одного погибшего после того, как рыболовецкое судно перевернулось при сильном ветре у побережья провинции Паттани, в результате чего пропал еще один экипаж.

It is 7pm by now. more and more dark make all feel more hopeless #papuk #pabukstorm pic.twitter.com/Dd7cvqTwvV

Ураган также оставил след из поврежденных домов, упавших деревьев и разрушенных электросетей.

Отмечается, что ураган двигался на запад со скоростью 10 км/час и вошел в Андаманское море в 9 часов утра по местному времени.

Rain from #pabukstorm has died down a bit, wind and waves are at around the same level here on Koh Samui. Hopefully it passes without getting much worse. We moved to higher ground a few hours ago just in case. #TicTocNews pic.twitter.com/IrwGiDhDun