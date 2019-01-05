Худшее позади. Как Таиланд встретил первый за 30 лет ураган Сегодня, 10:13 412 Цей матеріал також доступний українською Ураган оставил после себя след из разрушений

В Таиланде первый за последние 30 лет тропический шторм Пабук потерял скорость и перебрался через сушу к Андаманскому морю, оставив после себя одну жертву.

Об этом сообщает Bangkok Post.

Власти зафиксировали одного погибшего после того, как рыболовецкое судно перевернулось при сильном ветре у побережья провинции Паттани, в результате чего пропал еще один экипаж.

Ураган также оставил след из поврежденных домов, упавших деревьев и разрушенных электросетей.

Отмечается, что ураган двигался на запад со скоростью 10 км/час и вошел в Андаманское море в 9 часов утра по местному времени.

Rain from #pabukstorm has died down a bit, wind and waves are at around the same level here on Koh Samui. Hopefully it passes without getting much worse. We moved to higher ground a few hours ago just in case. #TicTocNews pic.twitter.com/IrwGiDhDun 4 января 2019 г.

Ухудшение погодных условий будет наблюдаться еще один день. Жители отдельных регионов были предупреждены о внезапных наводнениях и стоках.

Кроме того, волны в Сиамском заливе и Андаманском море будут оставаться сильными и достигать высоты в 3-5 метров. Рыбакам рекомендуют оставаться на берегу.

WATCH: At least one person has died from #PabukStorm in Thailand pic.twitter.com/HiOyet6kya — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 4 января 2019 г.

Отмечается, что в субботу, 5 января, рейсы возобновились в южные провинции после закрытия аэропортов Накхонситхаммарат и Сурат Тани.

"Сегодня есть немного солнечного света, и я уверен, что некоторые туристы смогут уехать сегодня, когда возобновятся паромы и рейсы", – заявил глава района Самуи Киттипоп Роддон.

Bangkok Airways, которая имеет монополию в аэропорту Самуи, возобновила нормальную работу и добавила дополнительные рейсы для помощи пассажирам, оказавшимся в затруднительном положении. Аэропорты в Накхонситхаммарате и Сураттхани также возобновили работу в полдень, 5 января.

Большинство переправ на пароме к южным островам Таиланда возобновилось после приостановки шторма.

Шторм обрушился на ключевые туристические острова Самуи, Ко Панган и Ко Тао.

По данным отчета Департамента по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий, за последние несколько дней в семи провинциях были эвакуированы более 28 тысяч человек.