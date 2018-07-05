В Таиланде перевернулись две лодки с туристами, семеро пропали без вести

В четверг, 5 июля, у берегов Таиланда в Андаманском море перевернулись две лодки, в которых находилось более 130 туристов, в результате инцидента по меньшей мере семь человек пропали без вести.
С одной из лодок, перевозившей в основном туристов из Китая, спасли 90 человек, семь пропали без вести, сообщил AP начальник полиции туристического острова Пхукет Теораполь Типхароен.
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По его словам, со второй лодки эвакуировали еще 39 китайских и европейских туристов. Они спасены и вернулись на сушу.
В то же время тайский 7-й канал, сообщил, что в результате инцидента были спасены 48 человек, а 49 пропали без вести.
#เดี่ยวลุยคุยข่าว #สำนักข่าวไทย เกิดเหตุเรือล่มหลายลำ จ.ภูเก็ต เบื้องต้นมีรายงานว่านักท่องเที่ยวลอยคอกลางทะเล ล่าสุดเรือประมงที่อยู่ใกล้เคียงได้ให้ความช่วยเหลือขึ้นเรือได้อย่างปลอดภัยแล้วจำนวน 131 คน pic.twitter.com/37yvBlnBnB— เดี่ยวลุยคุยข่าวTV9 (@DeawTV9) 5 июля 2018 г.
เผยคลิป ทะเลภูเก็ตคลั่ง! เป็นเหตุให้เรือจม 2 ลำทำให้ผู้โดยสารบนเรือกว่า 100 คนลอยคอในทะเล และผัวเมียรัสเซียขี่เจ็ตสกีหาย#phuket #ภูเก็ต #ไทยรัฐ #Thairath pic.twitter.com/18SAA4IiiL— ThairathTV (@Thairath_TV) 5 июля 2018 г.
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