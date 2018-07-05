В Таиланде перевернулись две лодки с туристами, семеро пропали без вести

В четверг, 5 июля, у берегов Таиланда в Андаманском море перевернулись две лодки, в которых находилось более 130 туристов, в результате инцидента по меньшей мере семь человек пропали без вести.

С одной из лодок, перевозившей в основном туристов из Китая, спасли 90 человек, семь пропали без вести, сообщил AP начальник полиции туристического острова Пхукет Теораполь Типхароен.

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По его словам, со второй лодки эвакуировали еще 39 китайских и европейских туристов. Они спасены и вернулись на сушу.

В то же время тайский 7-й канал, сообщил, что в результате инцидента были спасены 48 человек, а 49 пропали без вести.