05 июля 2018, четверг

В Таиланде перевернулись две лодки с туристами, семеро пропали без вести

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Возле острова Пхукет опрокинулись две лодки
Фото: posttoday.com

Возле острова Пхукет опрокинулись две лодки

В четверг, 5 июля, у берегов Таиланда в Андаманском море перевернулись две лодки, в которых находилось более 130 туристов, в результате инцидента по меньшей мере семь человек пропали без вести.

С одной из лодок, перевозившей в основном туристов из Китая, спасли 90 человек, семь пропали без вести, сообщил AP начальник полиции туристического острова Пхукет Теораполь Типхароен.

Смотрите также

По его словам, со второй лодки эвакуировали еще 39 китайских и европейских туристов. Они спасены и вернулись на сушу.

В то же время тайский 7-й канал, сообщил, что в результате инцидента были спасены 48 человек, а 49 пропали без вести.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове