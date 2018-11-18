В Таиланде от травмы во время поединка погиб 13-летний боец Муай-Тай. Дети участвуют в таких боях с семи лет

13-летний Ануча Тасако умер после состоявшегося 10 ноября поединка Муай-Тай (тайский бокс - ред.), во время которого он потерял сознание от серии ударов. Травма вызвала у подростка кровоизлияние в мозг.

НВ публикует перевод материала CNN о том, как смерть подростка может повлиять на традиции Муай-Тай в Таиланде, где сейчас дети участвуют в профессиональных боях с семи лет - без какой-либо защиты.

Смертельно опасный спорт

Последний бой 13-летнего Анучи Тасако в ринге Муай-Тай был с мальчиком на два года старше его. Призовой фонд этого боя составлял 2 тысячи тайских батов (около $60). До этого Ануча уже участвовал почти в 200 боях.

Ануча умер после того, как потерял сознание от серии ударов и у него случилось кровоизлияние в мозг. Об этом сообщил младший лейтенант Равин Насомсон из Института судебной медицины Королевской тайской полиции.

Ануча Тасако в мае 2018 года / Фото: Anucha Tasako via Facebook

Последствием смерти юного бойца из провинции Каласин на северо-востоке Таиланда стали призывы реформировать этот вид спорта и его практику привлекать юношей и мальчиков с семи лет для участия в профессиональных поединках.

Bangkok Post писала, что министр туризма и спорта Таиланда Вирасак Каусурат пообещал разработать поправки в Закон о боксе, который бы защищал юных бойцов.

Изменения в этот Закон запретят поединки бойцов младше 12 лет и потребуют обязательную защиту, особенно головы, для бойцов в возрасте с 12 до 15 лет.

"Проект этих изменений предусматривает критерий возраста молодых людей, которые хотят соревноваться в этом виде спорта", сказал министр, добавив, что министерство "поспешит с процедурами, чтобы направить его в кабинет для рассмотрения как можно быстрее".

Умер как воин

Дамронг Тасако, дядя погибшего подростка, который воспитывал его с трех лет, рассказал, что Ануча начал заниматься Муай-Тай, когда ему было семь или восемь лет. Тасако отметил, что он был "очень талантливым".

Первый поединок мальчика на ринге состоялся, когда ему было восемь лет. По словам его дяди, призовой фонд этого боя был 300 тайских батов ($9).

Ануча хотел заниматься Муай-Тай, чтобы зарабатывать деньги и покупать вещи, рассказал Тасако. По его словам, его племянник успел принять участие примерно в 170 боях.

Видео боя, в котором погиб Ануча Тасако

"Он мечтал стать чемпионом на стадионе Lumpini или стадионе Ratchadamneon, - рассказал дядя мальчика, упомянув два главных места проведения боев Муай-Тай в Бангкоке, - Он также хотел поступить в военную школу кадетов, если получится".

Отвечая на вопрос о смерти Анучи, его дядя сказал, что никого не винит. "Он умер как воин, он был бойцом", - добавил Дамронг Тасако.

Религиозная церемония в честь погибшего подростка состоялась 14 ноября в провинции Самутпракарн, где проходил его последний бой. 15 ноября тело мальчика кремировали.

Дамронг Тасако говорил, что виделся с противником Анучи, который поклонился ему в храме, куда привезли тело его племянника.

Этот мальчик начал заниматься тайским боксом еще раньше, в возрасте шести лет. Он рассказал CNN, что провел свой первый платный бой всего через год после этого.

По его совам, он получил много резкой критики в соцсетях, но также и огромную поддержку.

Чтобы почтить память Анучи, он принял участие в церемонии кремации мальчика в качестве монаха-послушника и может некоторое время провести в монастыре.

Однако он не считает, что смерть противника должна помешать ему снова выйти на ринг.

"Я хочу продолжить путь бойца Муай-Тай, и посмотреть, как далеко я смогу продвинуться", - говорит он.

Последствия ударов в голову в Муай-Тай

Активисты и врачи несколько раз пытались изменить закон о детском боксе, но их попытки были безуспешны, рассказал доктор Витая Сункарат, руководящий проектом по исследованию детей, которые занимаются тайским боксом в Университете Махидола. Он добавил, что новости о смерти Анучи снова привлекли много внимания к этому вопросу.

Мы хотим, чтобы детей не били в голову, пока им не исполнится 15 лет

"Мы никогда не рекомендовали полностью запретить бокс Муай-Тай, - говорит Сункарат, - но мы хотим, чтобы детей не били в голову, пока им не исполнится 15 лет".

Во время исследования, которые проводил его институт, сравнили результаты сканирования мозга детей, которые принимали участие в поединках Муай-Тай, и детей, которые этого не делали. Результат ясно показал, что развитие мозга детей, которые не соревнуются в Муай-Тай, отличается от развития мозга детей, которые получали удары в голову во время поединков, говорит Сункарат. Эти результаты были учтены в новом законопроекте, который находится на рассмотрении Министерства туризма и спорта.

Примечание: В Муай-Тай для нанесения ударов используют руки, голени, локти и колени - таким образом у бойца для нанесения удара есть восемь контактных точек. Раньше их было девять, но в современном Муай-Тай запрещены удары головой. Техника ударов руками считается вспомогательной, так как удары ногами эффективней. Самыми распространенными ударами ногами является толчок ногой и диагональный удар по ребрам под руку. Удар локтем используют как финишный и для рассечения кожи лица, чтобы кровь стала зрительным препятствием для противника. Локти, как и колени, чаще всего используются в клинче, во время которого бойцов не разделяют.

Перевод НВ