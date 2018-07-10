В Таиланде начался третий этап операции по спасению футбольной команды из пещеры

Четверых детей и их тренера выведут из пещеры в одно время

В Таиланде спасатели начали завершающий третий этап операции по спасению подростковой футбольной команды из пещеры Кхао Луанг.

Об этом заявил глава спасательной миссии Наронгсак Осоттанакорн, сообщает Reuters.

В пещере все еще остаются четверо детей и их тренер.

По словам главы миссии, все они будут выведены из пещеры в одно время.

Напомним, в первый день спасательной операции из затопленной пещеры вывели четырех мальчиков. На следующий день, 9 июля, были спасены еще четыре ребенка. Эвакуированных детей доставили в больницу для обследования.

23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков-футболистов и их тренер. Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.