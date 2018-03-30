В Таиланде на ходу загорелся автобус с мигрантами из Мьянмы, погибли 20 человек

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Пожарные и полиция ведут расследование происшествия
Фото: Mizzima News via Twitter

Пожарные и полиция ведут расследование происшествия

По меньшей мере 20 рабочих-мигрантов из Мьянмы погибли на западе Таиланда в автобусе, который загорелся на ходу, передает Reuters.

По данным агентства, рабочие ехали на заработки в Бангкок. Всего в автобусе находились 47 человек. Из них 20 погибли, еще трое получили ранения. Остальные не пострадали.

Фото: ewn.co.za 

 

По словам водителя автобуса, пожар вспыхнул в середине салона, после чего быстро распространился.​ Находившимся в задней части автобуса не удалось выбраться и они сгорели заживо.

Пожарные и полиция ведут расследование происшествия.

Напомним, в Кемеровской области РФ загорелся автобус со школьниками.

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